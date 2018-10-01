Лучший футболист 2007 года может возобновить карьеру

Бразильский полузащитник Кака может возобновить карьеру, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации La Gazzetta dello Sport, футболист может подписать контракт с клубом "Монца" из третьего итальянского дивизиона, владельцем которого является Сильвио Берлускони. Бывший премьер-министр Италии экс-владелец "Милана" попросил игрока помочь команде с выходом в Серию В.

Кака объявил о завершении карьеры в декабре 2017 года. Последним клубом 35-летнего бразильца был американский "Орландо Сити". Кака известен по выступлениям за итальянский "Милан", испанский "Реала" и бразильский "Сан-Паулу", где футболист начинал свою карьеру.

Также Кака в период с 2002 по 2016 год играл за сборную Бразилии, в составе которой провел 92 матча и забил 29 мячей, а также стал чемпионом мира 2002 года.

В 2007 году Кака стал обладателем "Золотого мяча".