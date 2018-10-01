Bloomberg: Билл Гейтс потратил $171 млн на пашни
1 октября 2018 07:46 233
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс потратил $171 млн на сельскохозяйственные земли, сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Гейтс приобрел 14,5 тысяч акров земли в Южном Вашингтоне. По данным издания Land Report, специализирующегося на земельных сделках, это самая крупная покупка земли в США в 2018 году.
Отмечается, что сделка была осуществлена через несколько посреднических корпораций.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
30 Сен. 10:42 8 278
-
30 Сен. 09:54 6 856
-
30 Сен. 17:36 3 466
-
30 Сен. 14:04 3 384
-
30 Сен. 10:17 3 368