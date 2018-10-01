Bloomberg: Билл Гейтс потратил $171 млн на пашни

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс потратил $171 млн на сельскохозяйственные земли, сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гейтс приобрел 14,5 тысяч акров земли в Южном Вашингтоне. По данным издания Land Report, специализирующегося на земельных сделках, это самая крупная покупка земли в США в 2018 году.

Отмечается, что сделка была осуществлена через несколько посреднических корпораций.