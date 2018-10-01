Майк Тайсон заявил о превосходстве нищих боксеров над обеспеченными
1 октября 2018 07:56 175
Американский боксер-тяжеловес Майк Тайсон прокомментировал бедное состояние жителей Мумбаи, куда прилетел на турнир по смешанным единоборствам (ММА), сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Тайсон прибыл в Индию на открытие соревнования MMA "Kumite 1 League". Во время общения с прессой легенда бокса выразил мнение, что нищета - это путь к успеху в спорте.
"Думаю, чем ты беднее, тем лучше ты станешь боксировать. Самые успешные бойцы - они из трущоб. Нищие боксеры достигают больших результатов", - заявил американец Economic Times.
Также Тайсон рассказал журналистам, что не стал бы спортсменом, если бы у него был выбор.
"В MMA не слишком много платят, а я всегда шел за деньгами", - признался Тайсон.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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