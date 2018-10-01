В Москве готовили теракт на воюющую в Сирии военчасть

Уроженец Узбекистана Муродбек Кодиров, задержанный ФСБ за подготовку теракта в День Знаний, был осужден за подготовку взрыва в военной части, участвующей в боевых действиях в Сирии. Об этом сообщает "Коммерсантъ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Кодиров, сотрудничавший со следствием, сообщил, что сторонники "Исламского государства" (организация запрещена в России) заявили ему, что его брат погиб при бомбардировке Сирии. Следствие выяснило, что Кодиров и его сообщники планировали совершить теракт в одной из частей ВКС для "дестабилизации работы органов госвласти" и "воздействия на них с целью принятия решения о прекращении военной операции в Сирии". Они планировали въехать на территории части в машине, начиненной взрывчаткой, после чего осуществить подрыв.

Отмечается, что теракт злоумышленники планировали транслировать в интернете. Муродбек Кодиров был приговорен судом к 15 годам колонии строгого режима.

"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.