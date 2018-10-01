США, Канада и Мексика подтвердили заключение нового торгового соглашения

1 октября 2018 08:43

США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение, которое будет называться USMCA. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в совместном заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, опубликованном на сайте канадского правительства.

"Сегодня США и Канада, наряду с Мексикой, договорились о новом, модернизированном торговом соглашении XXI века: Соглашение США, Мексики и Канады (USMCA)", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что новое соглашение приведет к более свободным рынкам, более справедливой торговле и устойчивому экономическому росту в североамериканском регионе.

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