Взрыв автомобиля в США, погибли три человека

1 октября 2018 08:50

В результате взрыва автомобиля в городе Аллентаун в американском штате Пенсильвания погибли три человека. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

Власти объявили, что взрыв был "единичным инцидентом" и никакой угрозы для местных жителей в настоящий момент нет. По словам окружного прокурора Джима Мартина, подозреваемый в подготовке взрыва, скорее всего, погиб. 

ФБР начало расследование по факту происшествия. Местных жителей просят сообщать любую информацию о взрыве.

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