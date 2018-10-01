Взрыв автомобиля в США, погибли три человека
1 октября 2018 08:50 261
В результате взрыва автомобиля в городе Аллентаун в американском штате Пенсильвания погибли три человека. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ABC News со ссылкой на полицию.
Власти объявили, что взрыв был "единичным инцидентом" и никакой угрозы для местных жителей в настоящий момент нет. По словам окружного прокурора Джима Мартина, подозреваемый в подготовке взрыва, скорее всего, погиб.
ФБР начало расследование по факту происшествия. Местных жителей просят сообщать любую информацию о взрыве.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!