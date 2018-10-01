Супертайфун "Трами" наделал бед в Японии и движется к Курилам

1 октября 2018 09:18

Как минимум два человека погибли в Японии из-за тайфуна "Трами". Еще двое числятся пропавшими без вести, более сотни пострадали. Власти страны, опасаясь оползней и наводнений, распорядились об эвакуации примерно четырех миллионов жителей. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Около полумиллиона домов обесточены, передает телеканал "Россия 24". Движение поездов приостановлено, закрыт международный аэропорт в Осаке. Вынужденно отменены более тысячи авиарейсов.

Супертайфун "Трами" обрушился на Японию накануне. Скорость ветра достигала ста шестидесяти километров в час. По словам синоптиков, сегодня "Трами" доберется до Курильских островов. Он принесет сильный ветер и мощные ливни.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az