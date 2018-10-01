Иран нанес удар по организаторам теракта в Ахвазе и их объектам в Сирии

Иранские военные нанесли ракетный удар по организаторам ахвазского теракта и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на связанный с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) портал Sepah News. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, ракетный удар был нанесен воздушно-космической дивизией КСИР, в его результате ликвидировано большое количество террористов, также есть пострадавшие.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в конце сентября во время военного парада. По последним данным, число погибших превысило 20 человек, еще более 60 получили ранения. По данным агентства IRNA, ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что за терактом на военном параде в Ахвазе стоят государства, действующие под руководством США. А глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждал, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах". В свою очередь, в вооруженных силах Ирана заявили о том, что совершившие теракт боевики связаны с США и Израилем.

США, ряд стран Запада и Ближнего Востока традиционно обвиняют Иран в поддержке терроризма в регионе. Иран отрицает подобные обвинения, указывая, что его противники сами поддерживают целый ряд суннитских террористических группировок.