В Грузии запретили одноразовые полиэтиленовые пакеты

В Грузии вступают в силу новые регуляции, направленные на снижение загрязнения окружающей среды. Об этом сообщает в понедельник Грузия Online, передает Day.Az.



С сегодняшнего дня в стране запрещается производство, импорт и реализация полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон. Кроме того, теперь производители обязаны наносить логотип и название компании на каждый пакет.



С апреля 2019 года производство, импорт и реализация полиэтиленовых пакетов любой толщины в Грузии будут полностью запрещены. Реализовывать в стране можно будет только биодеградируемые пакеты.



В случае нарушения правил субъекты будут оштрафованы на 500 лари (около 200 долларов), а их товары конфискованы. Повторное нарушение предусматривает штраф в 1000 лари (более 380 долларов).



Термин биоразлагаемый означает способность органических материалов распадаться на экологически безопасные вещества за счет бактерий или других биологических процессов. Попав в землю, такие пакеты разлагаются примерно за 24 месяца и не наносят вреда окружающей среде.



Полиэтиленовые пакеты не подлежит биологической деградации, их период разложения - более ста лет. Сразу после использования полиэтиленовые пакеты превращаются в отходы, которые впоследствии вызывают загрязнение почвы и воды. Большой проблемой является и то, что не происходит полная переработка пластиковых отходов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook