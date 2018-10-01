Мужчина по просьбе жены убил соседа за громкую музыку - ВИДЕО

1 октября 2018 16:10

В распоряжение "Блокнота Волжского" попала видеозапись жестокого убийства во дворе дома №180 по проспекту Ленина. Жильцы дома зафиксировали разборки между подозреваемым в убийстве и жертвой, передает Day.Az со ссылкой на bloknot-volzhsky.ru.

Как стало известно ранее, 32-летний парень слушал музыку в своем автомобиле во дворе дома, где и проживает. Очевидцы сообщили, что супруга подозреваемого спровоцировала мужа на убийство. Женщине показалось, что музыка играет слишком громко и мешает ей спать. Разгневанный муж, взяв с собой товарища, пошел на разборки с "меломаном".

На видео видно, что мужчина отправился разбираться с "меломаном" под активные подстрекательства жены в компании своего приятеля. После того, как он подошел вплотную к жертве, то без всякого предупреждения произвел два выстрела, и убитый упал. В руках приятеля, как утверждают очевидцы, была арматура.

Напомним, что жестокое убийство произошло 29 сентября. По неподтвержденной информации, подозреваемый в страшном преступлении проживает в этом дворе, и накануне у него дома было застолье. Соседи по дому сообщили, что изрядно выпивший волжанин решил разобраться с молодым человеком, который слушал музыку у себя в машине во дворе.

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Мужчина по просьбе жены убил соседа за громкую музыку

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