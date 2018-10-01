Siri помогла открыть iPhone без пароля - ВИДЕО

С помощью нехитрого способа злоумышленники могут узнать, какие люди есть в вашей контактной книге, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Пользователь iOS 12 показал на видео, как с помощью голосового помощника ему удалось открыть защищённый паролем iPhone.

Чтобы получить доступ к личным данным пользователя, нужно знать номер жертвы и иметь на руках его смартфон. Затем нужно активировать службу VoiceOver с помощью Siri, а потом сделать дозвон на телефон. Если сбросить звонок сообщением, то можно попасть в контактную книгу и посмотреть на номера и имена, находящиеся в ней.

Судя по всему, такой взлом возможен благодаря багу в iOS 12.

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