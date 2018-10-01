Полицейский спас мужчину, едва не выпавшего с 5-го этажа - ВИДЕО

В Астане сотрудник полиции спас мужчину, который свисал из окна квартиры на пятом этаже, держась пальцами за карниз. Об этом сообщает издание Tengrinews.

Как отмечается, инцидент произошел 29 сентября в Астане. Полицейский увидел, как мужчина висит на карнизе окна, и тут же побежал на пятый этаж дома.

Дверь никто не открывал, и тогда мужчина решил её взломать. В этот момент ему открыла женщина. Полицейский подбежал к окну и вытянул мужчину внутрь квартиры. Руководство ДВД объявило благодарность вовремя среагировавшему капитану полиции Ерболу Саликову.

Как выяснилось позже, 40-летний мужчина во время ссоры с супругой просил выпустить его из квартиры, грозив выйти из окна. После инцидента мужчину доставили в психиатрическое отделение больницы для обследования. Затем спасённого и его супругу доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

