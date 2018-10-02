UCF продает экспериментальную марсианскую почву

Университет Центральной Флориды продает марсианскую пыль по 20 долларов за килограмм плюс доставка. И это не шутка. Дело в том, что группа астрофизиков из университета разработала научно обоснованный стандартизованный метод создания почвы Марса и астероидов - так называемых симулянтов. Результаты работы были опубликованы в журнале Icarus, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

"Симулянты полезны для ученых, потому что мы хотим отправиться на Марс", говорит профессор физики Дэн Бритт. "Если мы соберемся туда, нам понадобятся вода, еда и другие предметы первой необходимости. Поскольку мы разрабатываем решения, нам нужен способ проверить, какие идеи будут полезны".

Купить марсианскую почву. Недорого

Видите ли, лучше всего было бы выращивать пищу на Марсе. Но как узнать, приживется ли наша картошечка в красных марсианских лугах? Второго шанса проверить не будет. Поэтому лучше создать марсианскую почву на земле и культивировать под нее растения.

Формула UCF основана на химической сигнатуре марсианских почв, собранных марсоходом "Кьюриосити". В настоящее время ученые используют не стандартизованные симулянты, поэтому их нельзя считать аналогами марсианской почвы на 100%.

Будучи геологом и физиком, Бритт прекрасно разбирается в пыли и грязи. Почва готовится по рецепту - ингредиенты можно смешивать по-разному, пока не получится почва астероида или планеты. Поскольку формула основана на научных методах и открыто публикуется, вы можете попробовать сварить почву самостоятельно.

Конечно, на Марсе и астероидах имеются разные виды почвы. Метод UCF позволяет производить самые разные варианты. Большинство необходимых элементов можно найти на Земле, хотя некоторые довольно трудно получить.

Бритт считает, что на марсианскую почву будет спрос. Сейчас они предлагают ее по 20 долларов за килограмм, поэтому если у вас получится найти контакт с университетом, можете поиграть в марсианина у себя на заднем дворе.

Полтонны почвы уже заказал Космический центр им. Кеннеди.

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