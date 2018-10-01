Финнам разрешили спать прямо на работе - ВИДЕО

В Финляндии теперь можно спать прямо на работе. Для этого местные компании выделяют специальное время и даже инструктора, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Он помогает людям расслабиться и немного вздремнуть в разгар рабочего дня. На такой тренд финнов подтолкнули результаты нового исследования, которые доказывают, что если поспать на работе около часа, то производительность сотрудника будет гораздо выше.

Главное, говорят ученые, не переусердствовать. Если сон будет долгим, то потом будет сложно вернуться к делам.

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