В Китае затонуло рыболовное судно

1 октября 2018 16:15

Рыболовное судно затонуло в китайской провинции Чжэцзян, находившиеся на борту восемь человек числятся пропавшими без вести. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа, передает Day.Az.

Инцидент произошел в воскресенье утром в акватории уезда Сяншань. На данный момент спасателям не удалось выйти на связь с экипажем, поисково-спасательная операция продолжается.

В поисках принимают участие пять судов местного управления рыболовством и морским хозяйством, один спасательный вертолет, а также около 20 рыбацких лодок, находящихся в этой же акватории.

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