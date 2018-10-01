Американского охотника чуть не убил застреленный им же медведь

1 октября 2018 17:05

В США охотник чуть не погиб, когда на него упала туша застреленного медведя. Об этом сообщает Anchorage Daily News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в штате Аляска. Двое знакомых - 28-летний Вильям Маккормик и 19-летний Закари Теннисон - отправились на охоту на озеро Картер. 

Заметив на утесе медведя, они выстрелили в него, однако затем произошло то, чего они никак не ожидали. Туша животного вместе с камнями начала катиться прямо на мужчин. Теннисон не пострадал и вызвал спасателей, а вот Маккормик получил серьезные травмы. Он находится в реанимации. 

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