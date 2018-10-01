Опубликованы кадры испытаний российских боевых роботов - ВИДЕО

Минобороны России опубликовало видеоролик, посвященный дню Сухопутных войск. В него вошли кадры испытаний новейшего российского боевого робота "Нерехт" и боевых роботехнических комплексов "Уран-9", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вы также увидите процесс подготовки будущих офицеров-мотострелков в Московском высшем общевойсковом командном училище, захватывающие эпизоды недавно прошедших учений, <...> масштабные картины стрельбы реактивных систем залпового огня "Ураган", САУ "Акация", БМПТ "Терминатор" и пуски крылатых ракет ОТРК "Искандер", - говорится в описании к ролику.

Роботизированный комплекс "Нерехта" оснащается гусеничным шасси, бронекорпусом и креплениями для специального оборудования. Для робота разработаны три модуля: боевой, транспортный и артиллерийской разведки.

Уран-9" предназначен для разведки, огневой поддержки мотострелковых подразделений и выполнения контртеррористических задач. Бронированная машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой и противотанковыми управляемыми ракетами "Атака".

В России день Сухопутных войск отмечается 1 октября. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником, поблагодарив их за обеспечение обороноспособности страны.

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