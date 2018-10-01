Китай отказался от встречи по безопасности с США
Китайские власти решили отменить переговоры по безопасности с американской стороной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно имеющейся информации, во встрече должны были участвовать госсекретарь США Майкл Помпео и глава минобороны страны Джеймс Мэттис.
По словам источников, мероприятие было отменено вскоре после того, как высокопоставленный чиновник в Китае сказал, что рост напряженности в китайско-американских отношениях не приведет к негативным результатам. О точной причине отмены встречи не сообщается.
Ранее власти Китая отказались от проведения новых торговых консультаций с США после объявления Вашингтоном дополнительных пошлин.
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