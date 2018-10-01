В Дании пингвины-геи похитили детеныша гетеросексуальных сородичей

Пара гомосексуальных пингвинов, живущих в зоопарке города Оденсе в Дании, похитила детеныша у его родителей. Об этом сообщает местное издание DR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сотрудница зоопарка Санди Хедегард Мунк считает, что причиной произошедшего могло стать недостаточное внимание со стороны отца-пингвина, оставившего своего птенца без присмотра.

"Я думаю, что самка пошла купаться, тогда ответственность за ребенка легла на самца. Возможно, он недоглядел, и эта пара пингвинов решила не упускать момент", - объяснила Санди Хедегард Мунк.

Родители не сразу заметили пропажу, что удивило работников зоопарка. Обычно самка ведет себя довольно агрессивно по отношению к тем, кто близко подходит к ее птенцу.

Позже мать все-таки отправилась на поиски, которые завершились выяснением отношений с гомосексуальной парой пингвинов, отчаянно пытавшихся отстоять птенца.

В дело вмешались сотрудники зоопарка, они вернули детеныша настоящим родителям и решили отдать пингвинам-геям яйцо, которое не смогла выносить одинокая самка.

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