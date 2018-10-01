Беларусь выдвинула фильм на «Оскар» впервые за 20 лет

Беларусь впервые за 20 лет отправила заявку на выдвижение фильма на соискание премии "Оскар", республику представит картина белорусского режиссера Дарьи Жук "Хрусталь", сообщил РИА Новости в понедельник продюсер киноленты Валерий Дмитроченко, передает Day.Az.

Для выдвижения киноленты отечественного производства в стране была возобновлена работа оскаровского комитета, куда вошел и Дмитроченко.

"Да, это правда: белорусский оскаровский комитет принял решение о выдвижении фильма "Хрусталь" на "Оскар". Фильм соответствует критериям Американской киноакадемии кинематографических искусств и наук", - сказал Дмитроченко.

По его словам, соответствующая заявка уже отправлена вместе с прокатным удостоверением. От других комментариев продюсер отказался.

По информации госагентства Белта, лента выдвинута на премию в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

В июле "Хрусталь" был удостоен Гран-при на международном кинофестивале в Одессе, а в сентябре картина получила высшую награду международного кинофестиваля в Алма-Аты - Almaty Film Festival.