Трамп сохранил пошлины для Мексики и Канады

Президент США Дональд Трамп заявил, что импортные пошлины на сталь и алюминий в отношении Мексики и Канады будут сохраняться, несмотря на заключенное соглашение о свободной торговле USMCA с этими странами, передает РИА Новости.

До тех пор, пока мы не сможем сделать все, чтобы наши металлурги были защищены, мы не позволим нашей металлургической отрасли исчезнуть. ... Нам нужна металлургия, нам нужен наш алюминий. Мы работаем над этим сейчас, но это не было частью этого (переговоров с Мексикой и Канадой - ред.)", - сказал Трамп, выступая на пресс-конференции, посвященной соглашению с этими двумя странами.

США с 1 июня ввели в действие торговые пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%). Сейчас пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% действуют на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В качестве обоснования для введения пошлин администрация президента США Дональда Трампа сослалась на 232-ю статью американского закона о расширении торговли от 1962 года. Эта норма позволяет президенту устанавливать торговые барьеры с иностранными государствами, если это оправдано интересами нацбезопасности.

Ранее США, Канада и Мексика достигли торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA вместо НАФТА. Соглашение НАФТА действовало с 1994 года между США, Мексикой и Канадой. Трамп, вступив в должность, заявил, что намерен пересмотреть его или заключить новое соглашение. Переговоры начались в 2017 году. Трамп заявлял, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА. США ранее достигли отдельного соглашения с Мексикой и грозили ограничиться двусторонним договором с Мехико, если Оттава не пойдет на американские условия.