ВВС Турции нейтрализовали 4 террористов РПК
1 октября 2018 23:42 117
ВВС Турции нанесли удары по объектам террористической группировки РПК в регионе Кара на севере Ирака. Об этом, как сообщают турецкие СМИ, говорится в сообщении Генштаба Турции.
По предварительным данным, в результате операции нейтрализованы четыре боевика.
Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
1 октября 23:14 140
Трамп сохранил пошлины для Мексики и Канады
1 октября 20:47 402
Кувейт прекратил экспорт нефти в США
1 октября 20:24 300
Беларусь выдвинула фильм на «Оскар» впервые за 20 лет
1 октября 20:15 294
Китай отказался от встречи по безопасности с США
1 октября 19:34 609
Siri помогла открыть iPhone без пароля - ВИДЕО
1 октября 19:04 303
Нобелевский комитет изменит систему отбора кандидатов в следующем году
1 октября 23:43
Цены на нефть преодолели еще одну важную отметку
1 октября 23:42
ВВС Турции нейтрализовали 4 террористов РПК
1 октября 23:24
В Армении формируется неонацистское движение - ПОДРОБНОСТИ
1 октября 23:14
Madriddə sürücülər üçün yeni qaydalar tətbiq edilir
1 октября 23:14
Трамп сохранил пошлины для Мексики и Канады
1 октября 23:10
Карабахский сантехник Саргсян через пять дней окажется на улице
1 октября 20:56
Названы сценарии гибели Земли из-за коллайдера
1 октября 20:50
Azərbaycanda qədim qala aşkarlandı
1 октября 20:47
Кувейт прекратил экспорт нефти в США
1 октября 20:24
Беларусь выдвинула фильм на «Оскар» впервые за 20 лет
1 октября 20:15
Китай отказался от встречи по безопасности с США
1 октября 20:00
Марадона отпраздновал победу в Мексике танцем - ВИДЕО
1 октября 19:49
В Сумгайыте задержаны рыбаки-браконьеры
1 октября 19:45
В НАСА поищут инопланетные технологии
-
1 Окт. 17:40 19 030
-
1 Окт. 05:16 11 524
-
1 Окт. 15:26 9 670
-
1 Окт. 14:05 5 502
-
1 Окт. 12:17 5 252