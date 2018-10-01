ВВС Турции нейтрализовали 4 террористов РПК

1 октября 2018 23:42

ВВС Турции нанесли удары по объектам террористической группировки РПК в регионе Кара на севере Ирака. Об этом, как сообщают турецкие СМИ, говорится в сообщении Генштаба Турции.

По предварительным данным, в результате операции нейтрализованы четыре боевика.

 

Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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