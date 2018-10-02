Великобритания вновь требует Цукерберга к ответу

Члены парламента Великобритании в очередной раз призвали основателя Facebook Марка Цукерберга приехать и ответить на вопросы о его бизнесе. Призывы к встрече с главой крупнейшей соцсети возникли на фоне сообщений о недавно обнаруженной уязвимости в Facebook, из-за которой злоумышленники могли получить доступ к данным около 50 млн пользователей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.



Не совсем ясно, сколько британских (или европейских) аккаунтов было затронуто в результате хакерской атаки, но британские парламентарии жаждут, чтобы Марк Цукерберг предстал перед ними лично.



Уязвимость была обнаружена в функции View As ("Посмотреть как"), которая позволяет пользователям Facebook посмотреть, как их профиль видят другие люди. Удалось ли хакерам в результате атаки получить доступ к учетным записям, в соцсети не установили.

"Это позволяло злоумышленникам получать доступ к токенам доступа Facebook и использовать их, чтобы захватывать аккаунты. Токены доступа - это эквивалент цифровых ключей, которые позволяют людям входить в Facebook без необходимости ввода пароля каждый раз, когда они используют приложение", - говорилось в официальном заявлении компании.

Facebook выступила с заявлением о том, что около 90 млн пользователей будут выведены из своих учетных записей для повторного входа в приложение. Такая мера, по словам компании, вызвана выявленной серьезной уязвимостью веб-сайта, которая, возможно, позволила злоумышленникам присваивать чужие профили.



"Недавний случай с утечкой персональных данных в Facebook демонстрирует то, почему Марк Цукерберг должен публично предстать и рассказать о том, какие меры предпринимает его компания, чтобы данные британцев были в безопасности", - заявил глава комитета по цифровым технологиям британской палаты общин Дэмиан Коллинз.



Британцы уже давно хотят видеть Цукерберга. В начале года разразился скандал, после того как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 г. данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в американской избирательной кампании. Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибку".



Вместо Цукерберга за грехи Facebook отвечал директор по технологиям Майк Шрапфер, но Комитет по культуре, СМИ и спорту Великобритании настаивал на том, чтобы Цукерберг лично ответил на вопросы парламентариев, так как они сочли ответы директора компании по технологиям неудовлетворительными. Главе соцсети даже предлагали устроить видеосвязь с чиновниками, но Facebook не выдала своего CEO.



Учитывая многократные отказы от приглашений в парламент Великобритании, вряд ли компания вдруг предложит своему генеральному директору сейчас обсуждать неудобную ситуацию с еще одной утечкой данных.



Согласно новому законодательству Европейского союза относительно данных компании, которые его нарушают, должны будут уплатить до 4% от общей суммы своих прибылей. В прошлом году Facebook получила 31,2 млрд фунтов стерлингов ($40 млрд) прибыли. Таким образом, Facebook грозит штраф в размере $1,62 млрд.