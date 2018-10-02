В аэропорту Нью-Йорка загорелся самолет с пассажирами - ВИДЕО

2 октября 2018 09:04

Самолет авиакомпании Delta, который должен был вылететь в Гану из нью-йоркского аэропорта Джонна Кеннеди, прервал взлет из-за загоревшегося шасси. Кадры инцидента были опубликованы телеканалом Fox 5.

Заметно, что возгорание ликвидируют сразу несколько пожарных команд, окруживших самолет, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Все пассажиры воздушного судна были эвакуированы, пострадавших в результате инцидента нет.

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У самолета загорелось шасси в аэропорту Нью-Йорка

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