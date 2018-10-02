В аэропорту Нью-Йорка загорелся самолет с пассажирами - ВИДЕО
2 октября 2018 09:04 446
Самолет авиакомпании Delta, который должен был вылететь в Гану из нью-йоркского аэропорта Джонна Кеннеди, прервал взлет из-за загоревшегося шасси. Кадры инцидента были опубликованы телеканалом Fox 5.
Заметно, что возгорание ликвидируют сразу несколько пожарных команд, окруживших самолет, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Все пассажиры воздушного судна были эвакуированы, пострадавших в результате инцидента нет.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
09:12 201
СМИ рассказали о рекордном госдолге США
09:07 158
На западе Ирана произошло землетрясение
-
1 Окт. 17:40 22 596
-
1 Окт. 15:26 9 787
-
1 Окт. 14:05 7 846
-
1 Окт. 12:17 5 495
-
1 Окт. 16:38 4 571