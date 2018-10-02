На западе Ирана произошло землетрясение
2 октября 2018 09:07 159
На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает в понедельник Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 02:42 (UTC). Эпицентр подземных толчков находился в 131 километре к юго-западу от города Исфахан. Очаг залегал на глубине 10 километров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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