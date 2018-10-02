На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает в понедельник Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 02:42 (UTC). Эпицентр подземных толчков находился в 131 километре к юго-западу от города Исфахан. Очаг залегал на глубине 10 километров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.