На западе Ирана произошло землетрясение

2 октября 2018 09:07

На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает в понедельник Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 02:42 (UTC). Эпицентр подземных толчков находился в 131 километре к юго-западу от города Исфахан. Очаг залегал на глубине 10 километров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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