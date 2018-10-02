В МИД Китая объяснили инцидент с кораблем США в Южно-Китайском море

2 октября 2018 09:43

В МИД Китая прокомментировали инцидент со сближением эсминца ВВС США Decatur и эсминца Luyang в Южно-Китайском море. Соответствующее сообщение размещено на сайте МИД КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве подчеркнули, что американский корабль вошел в воды, прилегающие к островам Наньша в Южно-Китайском море без разрешения властей КНР. В связи с этим туда был направлен эсминец Luyang.

"Китай имеет неоспоримый суверенитет над островами Южно-Китайского моря и его прилегающими водами", - говорится в сообщении.

В МИД КНР также добавили, что благодаря усилиям китайских властей и стран АСЕАН ситуация в море продолжает стабилизироваться, однако США "неоднократно прибегали к провокационным действиям" в водах Южно-Китайского моря.

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