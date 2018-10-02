Porshe и Ferrari устроили смертельное ДТП - ВИДЕО

В Словакии произошло крупное ДТП с участием премиальных автомобилей Porshe и Ferrari. Местная полиция опубликовала видео аварии, в которой погиб человек, в своем Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Момент аварии попал на видеорегистратор попутно двигающегося автомобиля.

По данным правоохранителей, жители Польши на дорогих автомобилях решили устроить гонки по трассе. Спорткар Ferrari и Porshe выехали на встречную полосу, после чего водитель первого автомобиля резко ушел в свой ряд, а Porshe не успел повторить маневр, в результате чего произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем, в салоне которого находилась семья местных жителей.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм, двое пассажиров получили относительно легкие повреждения.

Ведется следствие.

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