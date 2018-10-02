Во Франции идут обыски в штаб-квартире мусульманской организации
2 октября 2018 10:46 130
Антитеррористическая операция с участием около 200 полицейских проходит во Франции, обыски проводятся в штаб-квартире мусульманской организации. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на префектуру, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Сегодня утром с 6 часов в... коммуне Гранд-Сент (департамент Нор) проводится операция национальной полиции. Эта операция проходит в рамках противодействия терроризму... За деятельностью организации Centre Zahra France проводилось пристальное наблюдение из-за поддержки, оказываемой ее руководителями ряду террористических организаций", - цитирует радиостанция префектуру.
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