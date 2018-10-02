В Турции в ходе финансового расследования задержаны сотни человек

Власти Турции приняли решение о задержании 417 человек в рамках финансового расследования. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Принято решение о задержании 417 человек в рамках финансового расследования в отношении лиц, отправлявших деньги иранцам, находившимся в США.

По данным телеканала, 417 подозреваемых отправили 2,5 миллиарда турецких лир (около 420 миллионов долларов) на 88 тысяч заграничных счетов.

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