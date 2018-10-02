В Китае хряк загрыз свиновода по дороге на рынок
2 октября 2018 10:51 78
В китайском городе Люпаньшуй, провинция Гуйчжоу, хряк убил фермера, который пригнал свиней на рынок. Об этом сообщает издание South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Мужчина приехал в Люпаньшуй из соседней провинции Юньнань и привез на продажу 15 свиней. На следующее утро его тело нашел двоюродный брат, приехавший вместе с фермером. Труп лежал возле свинарника с окровавленной ногой.
Виновником его гибели оказался чужой хряк весом 250 килограммов, который напал на фермера и перегрыз ему артерию. Животное обнаружили с кровью на рыле в соседнем свинарнике с незакрытой дверью. Полиция пока не выяснила, кому он принадлежал.
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