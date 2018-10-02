Мхитарян струсил

Капитан соборной Армении Генрих Мхитарян подумал-подумал и решил не ехать в Баку на матч с "Карабахом" в составе лондонского "Арсенала".

Как пишет Tert.am, об этом сообщил американский спортивный телеканал "ESPN". Сообщается, что такое решение Мхитарян принял сам, дескать, из-за армяно-азербайджанского конфликта. Но потом все же уточняется, что армянский футболист решил не ехать, исходя из "вопросов собственной безопасности".

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Арсеналом" состоится в Баку 4 октября.

Пока что остается открытым вопрос приезда в Баку другого армянина - Гегама Кадимяна из украинской "Ворсклой", которая также будет биться с "Карабахом". Скорее всего, этот футболист последует примеру Мхитаряна и прикроет страх патриотическими лозунгами.

Хотя бояться, конечно, абсолютно нечего. Ни тому, ни другому не угрожает в Баку ничего.

Султан Керим