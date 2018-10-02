Во Франции заморозили фонды мусульманской организации, где проходят обыски

Фонды мусульманской организации Centre Zahra France, в штаб-квартире которой проходят обыски в рамках антитеррористической операции, заморожены на шесть месяцев. Это следует из информации официального издания Франции Journal Officiel, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Антитеррористическая операция с участием около 200 полицейских началась около шести утра по местному времени в штаб-квартире организации в коммуне Гранд-Сент (департамент Нор) во Франции. Обыски проводятся также в домах основных руководителей организации.

Руководителей этой структуры подозревают в оказании поддержки "нескольким террористическим организациям".

В рамках антитеррористической операции задержаны одиннадцать человек.

По сообщения СМИ, три человека помещены под стражу.

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