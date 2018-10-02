Бесстрашная 8-летняя девочка напала на вооруженных налетчиков, ограбивших ее отца - ВИДЕО

2 октября 2018 13:40

В прошлый четверг, 27 сентября, видеокамера наружного наблюдения, установленная в жилом секторе, в провинции Кавите (регион Калабарсон, остров Лусон, Филиппины) зафиксировала момент ограбления местного жителя, вернувшегося на своём автомобиле с работы домой.

Четверо грабителей в масках и мотошлемах, вооружённые пистолетами, отняли деньги у подъехавшего к своему дому местного жителя. Бриэль Миния, 8-летняя дочь жертвы ограбления, прибежав на шум, не испугалась и преградила дорогу преступникам. Девочке удалось вырвать свёрток из рук воришки, но налётчик успел собрать бо́льшую часть выпавшей на землю наличности и занять место на мотоцикле. Ребёнок догнал обидчика своего отца, но один из преступников грубо оттолкнул храбрую школьницу и грабители скрылись с места преступления, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Бриэль Миния, получив повреждения лица и перелом носа, была отправлена в больницу. 

"Я так злюсь, что они украли деньги моего папы. Если я когда-нибудь увижу их снова, они будут сожалеть. Я проучу их в следующий раз", - рассказала отважная филиппинская школьница местным СМИ.

Полицейские не смогли по "горячим следам" поймать грабителей и преступный квартет, совершивший дерзкий налёт, был объявлен в розыск.

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Бесстрашная 8-летняя девочка напала на вооружённых налётчиков, ограбивших её отца

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