Франция заморозила активы иранского министерства разведки

Власти Франции объявили о заморозке активов министерства национальной безопасности и разведки Ирана, а также двух иранцев. Об этом сообщают во вторник французские СМИ со ссылкой на опубликованный правительственный документ, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

Имя одного из мужчин, счета которого заморожены, звучит как Ассадолла Асади.

Это имя совпадает с именем иранского дипломата, которого подозревают в подготовке теракта во Франции.

Накануне Верховный суд германского города Бамберг (федеральная земля Бавария) одобрил экстрадицию в Бельгию Ассади. Целью подозреваемого должна была стать встреча, которую организовала иранская оппозиционная политическая группа "Организация моджахедов иранского народа".

Также во вторник сообщалось, что в коммуне Гранд-Сент близ города Дюнкерк на севере Франции проходит контртеррористическая операция. Обыски идут в шиитской организации Centre Zahra France, а также в домах ее высокопоставленных представителей.

Однако, отмечают французские СМИ, неясно, связана ли эта операция с ситуацией вокруг иранского дипломата.

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