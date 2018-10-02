Взрыв на предвыборной встрече кандидата в парламент в Афганистане, есть жертвы - ОБНОВЛЕНО

14:14

Число погибших в результате взрыва во время предвыборной встречи кандидата на выборах в парламент Афганистана увеличилось до семи, 25 человек получили ранения. Об этом сообщает агентство Пажвак. передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в афганской провинции Нангархар на востоке страны. По данным агентства, взрывное устройство сработало в офисе политика Насира Мохмонда. Ранее сообщалось о двух погибших и 12 раненых.

"Семь человек погибли и 25 получили ранения при взрыве в избирательном офисе кандидата в Волеси Джирга ("Дом народа", нижняя палата парламента. - Прим. ред.) Насира Мохмонда в провинции Нангархар", - говорится в сообщении агентства в Twitter.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.