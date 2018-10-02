Взрыв на предвыборной встрече кандидата в парламент в Афганистане, есть жертвы - ОБНОВЛЕНО
14:14
Число погибших в результате взрыва во время предвыборной встречи кандидата на выборах в парламент Афганистана увеличилось до семи, 25 человек получили ранения. Об этом сообщает агентство Пажвак. передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в афганской провинции Нангархар на востоке страны. По данным агентства, взрывное устройство сработало в офисе политика Насира Мохмонда. Ранее сообщалось о двух погибших и 12 раненых.
"Семь человек погибли и 25 получили ранения при взрыве в избирательном офисе кандидата в Волеси Джирга ("Дом народа", нижняя палата парламента. - Прим. ред.) Насира Мохмонда в провинции Нангархар", - говорится в сообщении агентства в Twitter.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.
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13:53
Взрыв произошел во вторник во время предвыборной встречи кандидата на выборах в парламент Афганистана, два человека погибли, 12 получили ранения. Об этом сообщает телеканал TOLOnewsсо ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан", которое, по последним данным, контролирует около 50% территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство". По всей территории страны проводятся операции по борьбе с терроризмом.
Парламентские выборы запланированы в Афганистане на 20 октября - они пройдут после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране. В последний раз выборы в парламент проходили в Афганистане в 2010 году.
Как сообщалось ранее, независимая избирательная комиссия Афганистана (IEC) объявила, что президентские выборы в стране пройдут 20 апреля 2019 года. Таким образом, выборы главы государства должны состояться через шесть месяцев после парламентских выборов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!