В испанских тюрьмах разоблачили ячейку, вербовавшую террористов

Ячейка, занимавшаяся вербовкой последователей террористической организации "Исламское государство"*, действовала в 17 тюрьмах Испании. Об этом сообщил МВД страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Контроль за процессом радикализации, проводимый генеральным секретариатом пенитенциарных учреждений был ключевым для идентификации 25 заключенных в общей сложности в 17 тюрьмах", - говорится в сообщении министерства.

Члены группировки, связанные с террористической организацией "ИГ", занимались поиском потенциальных последователей среди других заключенных. Среди 25 человек - несколько граждан Испании, принявших ислам. Находившиеся в разных тюрьмах члены ячейки поддерживали связь через переписку.

МВД Испании утверждает, что это первая подобная ячейка в Европе, действовавшая исключительно в пенитенциарных учреждениях.

С июня 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, правоохранительные органы страны задержали более 230 человек по подозрению в терроризме.

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