Джереми Кларксон проехал по Грузии на Bentley с бюстом Сталина на капоте

Бывший ведущий популярной передачи телеканала Би-би-си Top Gear Джереми Кларксон проехал по Грузии на своем Bentley, к капоту которого был прикреплен бюст Иосифа Сталина, трансляцию вел грузинский Первый канал.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным телеканала, Кларксон снимает программу о Сталине в рамках цикла передач о мировых диктаторах.

"Вчера мы осмотрели Батуми и Гори и посетили музей Сталина в Гори. Я и моя группа готовим телепередачи об известных мировых диктаторах", - заявил Кларксон в эфире ТВ.

Он также сообщил, что планирует посетить села близ грузино-югоосетинской границы.

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