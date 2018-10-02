Джереми Кларксон проехал по Грузии на Bentley с бюстом Сталина на капоте
2 октября 2018 16:53 256
Бывший ведущий популярной передачи телеканала Би-би-си Top Gear Джереми Кларксон проехал по Грузии на своем Bentley, к капоту которого был прикреплен бюст Иосифа Сталина, трансляцию вел грузинский Первый канал.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным телеканала, Кларксон снимает программу о Сталине в рамках цикла передач о мировых диктаторах.
"Вчера мы осмотрели Батуми и Гори и посетили музей Сталина в Гори. Я и моя группа готовим телепередачи об известных мировых диктаторах", - заявил Кларксон в эфире ТВ.
Он также сообщил, что планирует посетить села близ грузино-югоосетинской границы.
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