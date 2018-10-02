В Балтийском море взорвался паром с пассажирами

В Балтийском море в 135 километрах от Калининграда произошел взрыв на пассажирском пароме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, после взрыва на судне начался пожар. По предварительным данным, на борту парома находятся более 330 человек.

Информации о жертвах и пострадавших нет. Издание "Невские новости" сообщает, что все пассажиры были эвакуированы. Их жизни ничего не угрожает.

Причины взрыва пока неизвестны.

Источник РИА Новости уточнил, что на пароме поднят флаг Литвы. По информации "Телеканала Санкт-Петербург", судно направлялось из Клайпеды (Литва) в Швецию. На место происшествия прибыли два буксира и вертолет.

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