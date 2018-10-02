Иран выиграл награду ООН по борьбе с неинфекционными заболеваниями

Межучрежденческая целевая группа Организации Объединенных Наций по борьбе с неинфекционными заболеваниями вручила Ирану и некоторым другим странам свою первую награду. Об этом сообщает во вторник ИРНА, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Заместитель Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан вручил награду Ирану, Турции, Бахрейну, Индии и некоторым другим странам и отдельным лицам в кулуарах 73-й сессии ГА ООН, состоявшейся в Нью-Йорке.



Эта награда вручается странам и отдельным лицам, которые внесли большой вклад в борьбу с неинфекционными заболеваниями.



По данным ООН, семь из 10 смертей во всем мире вызваны неинфекционными заболеваниями (НИЗ), главным образом, из употребления табака и алкоголя, нездоровой диеты и физической бездеятельности.



Министр здравоохранения Ирана Хасан Газизаде Хашеми ранее заявил, что Иран заслуживает награды за принятие эффективных мер по профилактике сердечных заболеваний, диабета и рака.



Газизаде указал на доклад ООН об искоренении болезни трахома в Иране, отметив, что "улучшение качества питьевой воды и медицинского обслуживания помогло Ирану искоренить болезнь".

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