Франция укрепит таможню с Великобританией на случай "жесткого" сценария Brexit

Власти Франции готовятся к "жесткому сценарию" выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) без заключения двустороннего соглашения о дальнейшем сотрудничестве, в связи с чем уже сейчас французская сторона планирует укрепить таможню на своей границе. Об этом во вторник заявил министр государственного действия Жеральд Дарманен, в ведении которого находится работа таможенной службы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Нам нужно готовиться к "жесткому" Brexit, то есть к разрыву юридических связей с нашими английскими друзьями", - заявил Дарманен в ходе рабочей поездки в город Кале на севере Франции, где расположен въезд в туннель под Ла-Маншем, передалоагентство AFP.

Как подчеркнул министр, во французском правительстве пока нет ясности, чем завершатся переговоры Лондона с Брюсселем, однако в Париже уже готовятся к наихудшему сценарию. "Мы не знаем, что произойдет, поэтому мы готовимся к худшему. Во всяком случае, именно премьер-министр (Франции Эдуар Филипп) поручил мне работать именно исходя их этой версии", - добавил Дарманен.

В настоящий момент Великобритания и Евросоюз ведут переговоры о параметрах размежевания и возможности выделения переходного периода на время адаптации двух сторон к новым условиям сосуществования. В том случае, если никакого соглашения достигнуто не будет, в марте 2019 года членство Великобритании в ЕС прекратится, а новых юридических рамок взаимодействия островного королевства с континентальной Европой на тот момент не будет.

По словам Дарманена, это может стать серьезной проблемой для Франции, которая имеет тесные связи с британскими соседями, учитывая географическую близость двух стран. В первую очередь это затронет порты Гавра и Дюнкерка на берегу Ла-Манша, а также Кале с его туннелем. В течение трех лет Франция в связи с этим планирует нанять дополнительно 700 сотрудников таможни, а также разместить новые сканеры в прибрежных городах для проверки перемещаемых через границу грузов.

"В Гавре, Дюнкерке и Кале идет подготовка. Если вдруг возникнет закупорка наших портов, поток товаров может уйти в другие места, в частности, к нашим бельгийским и нидерландским друзьям", - заметил министр.

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