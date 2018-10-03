Мужчина вынужден 30 лет избегать света из-за редчайшего недуга
Бизнесмену "повезло" получить редкое заболевание, которое провоцирует развитие онкологии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Anews, Джошуа Барнфазер родился с ксеродермой пигментной. При этом заболевании тело пациента не способно восстанавливать повреждения ДНК, которые вызывает ультрафиолетовый свет. В итоге мужчина в течение всей своей жизни вынужден прятаться от дневного света.
Это заболевание относится к очень редким: шанс получить его - один на миллион. Кроме того, недуг постоянно провоцирует у Джошуа развитие онкологии.
30-летний мужчина не может выйти на улицу, а также он вынужден прятать свою кожу под плотной одеждой. И хотя Джошуа соблюдает все меры предосторожности, ему несколько раз диагностировали рак кожи.
В прошлом году у него диагностировали рак кровеносных сосудов и за год онкология распространилась до лимфатических узлов, костей и легких. Джошуа всеми силами пытается собрать 100 тысяч фунтов стерлингов для лечения. "Я смог успешно пройти через несколько видов рака кожи - они отлично лечились. Но сейчас я нуждаюсь в иммунотерапии, которую не предоставляет наше здравоохранение. "
Сейчас медики готовят Джошуа к пембролизумабу - препарату, стимулирующему иммунную систему человека бороться с онкологическими клетками.
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