Пашинян объявил сроки проведения парламентских выборов в Армении

Досрочные парламентские выборы в Армении должны пройти в декабре, заявил во вторник журналистам премьер Никол Пашинян.

"Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в декабре 2018 года", - цитирует премьера Sputnik Армения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, премьер выступил с подобным заявлением по итогам встречи со спикером парламента Армении Арой Балояном и главой парламентской фракции бывшей правящей Республиканской партии Армении Ваграмом Багдасаряном.

Пашинян пообещал в скором времени выступить с заявлением о внутриполитической ситуации в связи с обсуждаемым в парламенте проектом поправок в регламент законодательного органа. Проект вызвал недовольство Пашиняна, поскольку депутаты предлагают откладывать заседания парламента, если туда не будет являться премьер. Следовательно, если Пашинян подаст в отставку, чтобы создать формальный повод для роспуска действующего парламента, то заседание парламента будет откладываться постоянно.

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