В Египте нашли две стелы с иероглифами и рисунками - ФОТО

В Египте археологи обнаружили две стелы с изображениями и надписями. Одной из них больше трёх тысяч лет, другой - больше двух тысяч. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Обе находки были сделаны в храмовом комплексе Ком-Омбо на юге страны. Стелы изготовлены из песчаника.

"В настоящее время реставраторы восстанавливают эти находки", - комметрирует глава Высшего совета по вопросам памятников древности Мустафа Вазири, чьи слова приводят "РИА Новости".

Древнейшая из них датируется XIX династией (1292-1186 годы до нашей эры). Её высота насчитывает 2,3 метра, ширина - один метр, толщина - 0,3 метра. Стела найдена расколотой на две части, но все изображения, включая иероглифы, отлично сохранились.

На плите изображён фараон Сети I (приблизительно 1296-1279 годы до нашей эры). Властитель Египта стоит перед богом Гором. Под рисунком расположены 26 строк иероглифов.

Вторая стела значительно моложе. Она датируется эпохой Птолемея IV (примерно 222-203 годы до нашей эры). Этого царя уже трудно назвать фараоном, поскольку Египет того времени был осколком распавшейся державы Александра Македонского, от военачальника которого и пошла династия Птолемеев.

Высота второй плиты составляет 3,25 метра, ширина - 1,15 метра, а толщина - 0,3 метра. Она была найдена расколотой на множество частей. Рисунки на ней оказались практически уничтоженными, но иероглифы сохранились. По упоминанию Птолемея IV находка и была датирована.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о египетском папирусе с заклинаниями, недавно найденном сфинксе и загадочном чёрном саркофаге.