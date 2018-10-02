Армянский парламент пошел против Пашиняна

Парламент Армении во втором чтении принял скандальный законопроект о внесении изменений в закон "О регламенте НС". За законопроект проголосовали 67 депутатов, ни одного голоса против не было. Следуя призыву премьер-министра Никола Пашинян депутаты фракции "Выход" не приняли участие в голосовании. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщают во вторник армянские СМИ.

Отметим, что внеочередное заседание продлилось всего несколько минут, депутаты голосовали вручную, так как глава фракции "Выход" забрала карточки для голосования до начала голосования.

Отметим, что законопроект предусматривает недопущение роспуска Национального Собрания в случае возникновения ситуации, когда парламенту во второй раз придется избирать премьер-министра страны, и в день голосования по каким-либо обстоятельствам процесс голосования будет усложнен (к примеру, заблокирована работа НС).