В Стамбуле автомобиль наехал на толпу пешеходов

2 октября 2018 20:34

Несколько человек получили ранения в результате наезда автомобиля на пешеходов в стамбульском районе Бакыркёй, сообщает телеканал NTV во вторник. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, водитель машины по неизвестной причине начал беспорядочно ездить по тротуарам, сбивая прохожих, после чего скрылся.

Полиция начала его поиски. Пострадавшие госпитализированы. 

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