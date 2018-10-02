В ходе визита Путина в Индию подпишут контракт на поставку С-400

2 октября 2018 20:38

Подписание контракта на поставку Индии пяти полков российских зенитных ракетных систем С-400 на пять миллиардов долларов состоится во время визита президента РФ Владимира Путина в эту страну, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Конечно, большое внимание в ходе беседы в узком составе будет уделено сотрудничеству в военно-технической области. Она одна из активных составляющих нашего сотрудничества. Между странами налажена совместная разработка и производство современной продукции военного значения", - сказал Ушаков.

"Ключевой особенностью этого визита будет подписание контракта на поставку зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в составе пяти полков. И сумма сделки более пяти миллиардов долларов", - заявил он.

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