Постпред США при НАТО пригрозила уничтожить российские ракеты
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон рассматривает возможность уничтожения создаваемых Россией ракет наземного базирования, которые якобы нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года, сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По словам Хатчисон, Вашингтон предпочитает дипломатический вариант решения проблемы, но ищет и другие меры.
"Мы будем рассматривать возможность вывести из игры (российскую) ракету, которая может ударить по любой из наших стран", - заявила Хатчисон накануне встречи министров обороны стран НАТО.
По ее словам, рассматриваемые Соединенными Штатами контрмеры включают в себя уничтожение ракет, которые находятся на стадии разработки.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Москва нарушает положения договора о РСМД.
"Мы сохраняем озабоченность недостаточным соблюдением Россией ее международных обязательств, включая договор о РСМД. Сейчас эти договоренности под угрозой из-за действий России. После нескольких лет отрицания Москва признала существование новой ракетной системы", - заявил Столтенберг.
В МИД России заявили, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют обязательствам по Договору.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!