Кремль назвал сроки публикации подробностей о работе с Турцией по Сирии

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, подробности работы России и Турции по ситуации в Сирии планируется раскрыть до конца года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается двусторонних контактов, они очень интенсивный характер носят. Имеются планы на перспективу... до конца года... как бы приоткрыть наши закулисные работы. Пока конкретно прорабатывается четырехсторонний саммит", - сказал Ушаков.

По его словам, в данный момент идет проработка четырехстороннего саммита.