Кейт Миддлтон вышла из декрета в джинсах

2 октября 2018 20:47

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в джинсах после шестимесячного декретного отпуска. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает британский таблоид Daily Mail.

36-летняя герцогиня посетила школу Sayers Croft Forest School, в которой детей знакомят с миром окружающей природы. Вместе со школьниками Миддлтон посетила и парк дикой природы на базе отдыха Паддингтон в Лондоне. 

Как видно по фотографиям, мать троих детей провела свое первое официальное мероприятие в джинсах, сером джемпере и куртке цвета хаки.

Во время встречи в учебном центре герцогиня Кембриджская смогла пообщаться с учениками, которые оказали ей теплый прием, пишет Daily Mail.

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