Македонию готовы принять в НАТО под новым названием

Североатлантический альянс готов принять в свои ряды Македонию под новым именем - Северная Македония, заявила журналистам постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы довольны, что на референдуме 90% (проголосовавших) людей выступили за. Мы считаем это прекрасным сигналом. Мы готовы принять в свои ряды Македонию с новым названием - Северная Македония. Теперь решение за парламентом Скопье. НАТО готова принять в свои ряды Македонию с новым названием, она станет 30-м членом альянса... Если жители Македонии хотят вступить в НАТО, альянс готов помочь им в этом", - сказала постпред в ходе телефонного брифинга во вторник.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. В бывшей югославской республике 30 сентября прошел референдум при низкой явке населения. К урнам для голосования вышли около 37% избирателей, из которых 91,5% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,6% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.